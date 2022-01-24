Полномасштабное наступление России пока невозможно физически, – Данилов

Передвижение российских войск по территории страны-агрессора есть, но для Украины это уже не является чем-то удивительным. Сейчас вторжение в нашу страну физически невозможно.

С таким заявлением 24 января выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания ведомства, отвечая на вопросы журналистов. Его брифинг транслировался на Facebook-странице Офиса президента.

Он отметил, что передвижение российских войск на территории РФ не является удивительным, и многое, о чем писала западная пресса, не подтверждает украинская разведка.

"На сегодня мы не видим никаких оснований для вторжения. Оно физически сейчас невозможно. Есть ли передвижение российских войск на территории Российской Федерации? Да, есть, мы его фиксируем. Но это для нас не удивительно. Возможно, для наших западных партнеров это стало удивлением, что они наконец-то увидели, что там есть российские войска", – пояснил Данилов.

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Он добавил, что у власти выработан четкий алгоритм действий на случай дальнейшей агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января СНБО провел первое в 2022 году заседание. На нем, кроме российской угрозы, обсуждалось положение дел в стране с экономикой и энергетикой. Детальнее о встрече можно узнать в нашем материале.