Мир наконец-то увидел российскую агрессию в Украине, страны-члены НАТО готовы нам помогать, – Данилов

В случае начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины помощь посредством вооружения согласились предоставить нашему государству многие страны. Речь идет не только о Британии и США, но и о большинстве стран-членов НАТО.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов после заседания СНБО в понедельник, 24 января. Трансляция велась на Facebook- странице Офиса президента. По его словам, многие государства обязались помогать нам именно оружием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я не могу даже предоставить перечень всех стран и все обязательства, которые взяли на себя очень много стран в случае агрессии со стороны России. Нам очень приятно, что мир, наконец, обратил внимание на то, что у нас происходит эта агрессия. Сегодня это не только Великобритания и США. Преимущественно страны-члены НАТО готовы нам помогать для того, чтобы наша страна была защищена", – сообщил он.

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Данилов подчеркнул: Украина не собирается ни на кого нападать, но и мы "нашу страну никому не отдадим".

В то же время секретарь СНБО считает вторжение России в Украину физически невозможным. По его словам, для полномасштабного российского наступления на сегодняшний день нет оснований.

Отметим, что западные политики заявляют, что Россия может напасть на Украину в ближайшее время и угрожают ей санкциями, правда, готовясь ввести их только после "реализации атаки". А украинские власти призывают граждан не поддаваться панике, ведь ситуация находится под контролем. О том, какие сценарии подготовила РФ и что говорят об этом разведки, – читайте в нашем материале.

Напомним: 19 января два транспортных самолета RAF C-17 Королевских ВВС привезли в украинскую столицу противотанковые ракеты. При этом находившиеся в самолетах военные остались в стране для учений своих коллег-украинцев. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон уже передал Киеву 2000 противотанковых ракетных комплексов и готов предоставлять еще большее вооружение для предотвращения вторжения России.

После поставок Украине британского вооружения 22 января в Киев прибыла первая партия военной помощи от США. В частности, было доставлено более 90 т летального оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вашингтон разрешил Эстонии, Латвии и Литве поставить оружие в Украину для защиты от возможного вторжения со стороны России. Речь идет о ракетных комплексах Javelin и ракетах Stinger.

Также в США не исключают своего участия в конфликте в случае вторжения сил РФ в Украину. Постоянная представительница страны при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что речь идет о военных мероприятиях.