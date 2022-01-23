Байден пригрозил России "быстрыми и суровыми" последствиями в случае агрессии против Украины

Дарья Дурова
Политика
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Джозеф Байден обратился к РФ с предупреждениями

Президент США Джо Байден подтвердил введение санкций против России, если она решится на новый виток эскалации в Украине. Заявляется, что последствия для Кремля будут "быстрыми и серьезными".

Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба Белого дома в официальном Twitter-аккаунте. Ранее в этот день американский глава встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия РФ в отношении Украины.

Подчеркивается, что при новом вторжении серьезные ограничения введут в действие не только США, но и их международные партнеры.

"Он (Байден, – ред.) подтвердил, что, если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты наложат на Россию быстрые и серьезные последствия вместе с нашими союзниками и партнерами", – сказано в посте пресс-службы.

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Пока что официально не уточняется, какие именно ограничения готов ввести Вашингтон против Москвы и как они коснуться высшего руководства страны-агрессора.

Джозеф Байден на совещании
Сообщение пресс-службы Посольства США в Киеве.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили: глава Украины Владимир Зеленский во время визита сенаторов США в Киев заявил, что санкции после нового нападения РФ на страну будут бессмысленными.

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