Саакашвили сделали переливание крови: врач рассказал о состоянии политика

Состояние здоровья арестованного экс-президента Грузии, главы исполкома украинского Нацсовета реформ Михеила Саакашвили стабилизировалось. Поздно вечером 22 октября в тюрьме ему провели процедуру переливания крови.

Об этом в комментарии журналистам рассказал его личный врач Николоз Кипшидзе, передает "Интерфакс Украина". Напомним, что политик не прекращал голодовку с первого дня (с 1 октября. – Ред.) заключения в исправительном учреждении №12 города Рустави.

"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего его состояние стабилизировалось", – пояснил медик.

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Ранее он говорил, что в 53-летнего политика диагностировано редкое заболевание крови. В этот раз врач отметил, что ему требуется немедленная госпитализация – в нормальную городскую больницу, где он будет находится под присмотром медиков.

"Ведь кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно", – выразил убеждение Кипшидзе.

При этом еще раз подчеркнул, что после переливания крови состояние Саакашвили удовлетворительное – ему "лучше, чем было вчера".

12 октября депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая подтвердила роман с Михаилом Саакашвили, говорила, что его здоровье ухудшилось, а условия содержания в тюрьме оставляют желать лучшего.

Напомним: накануне в больницу госпитализировали отца арестованного экс-президента Грузии – Николоза Саакашвили. Известно, что у пожилого мужчины случился сердечный приступ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября Михаил Саакашвили заявил, что не собирается прекращать свою голодовку в камере и "готов умереть". Он призвал оппозиционные грузинские политсилы объединиться.