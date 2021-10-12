10 дней без матраса и телевизора: Ясько рассказала об условиях содержания Саакашвили в тюрьме. Видео

Депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько призналась, что на прошлой неделе дважды посещала арестованного в Грузии главу исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили. По ее словам, состояние его здоровья ухудшилось, условия содержания в тюрьме тоже оставляют желать лучшего.

О пребывании в камере политика, который не так давно подтвердил их отношения, она рассказала в программе "Хард с Влащенко" на "Украине 24". Эфир вышел в записи на YouTube телеканала (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ясько отметила, что первые 10 дней содержания Саакашвили не позволяли иметь в камере матрас, телевизор. Впоследствии, по законам страны, заключенному политику выдали карту с ограниченной суммой средств, за которые он может сам покупать вещи.

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"В его случае он приобрел телевизор, чтобы знать, что происходит в мире. У него нет связи, ему не разрешают звонить, хотя это является нарушением закона. Обычно разрешается ограниченное количество звонков в месяц. К сожалению, этого нет", – объяснила нардеп.

Из-за того, что Саакашвили голодает, в тюремной камере он находится один. Ясько отметила, что в тюрьме его имеют право посещать адвокаты, близкие родственники и врачи. Ранее грузинские власти, опубликовав новое положение, запретили наведываться к арестованному политику его соратникам и членам парламента.

"Посещала его во вторник и пятницу. В первый день он чувствовал себя хорошо. В пятницу, через неделю голодания, конечно, плохо. Он очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье", – рассказала парламентарий.

По ее же мнению, ситуация с каждым днем становится все более критической. Ведь любой человек, который идет не такой шаг, как голодовка, очень вредит своему состоянию, "и вообще это очень тяжело".

Ясько выразила надежду, что грузинские власти могли бы отреагировать на ситуацию. В то же время признала, что это маловероятно, потому что Саакашвили "является политическим заключенным не только грузинских, но и российских властей".

На вопрос журналистки Натальи Влащенко, доволен ли Саакашвили тем, как его поддерживает украинская власть, нардеп ответила утвердительно. Она напомнила о письме политика из тюрьмы к президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач удерживаемого в Грузии политика рассказал об ухудшении его самочувствия. По словам медика, у Михеила Саакашвили диагностировано редкое заболевание крови, при котором голодание противопоказано.