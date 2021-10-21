Саакашвили заявил, что не прекратит голодовку, и призвал оппозиционные партии объединиться: я готов умереть

Третий президент Грузии, глава исполкома украинского Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сказал, что пока он находится в тюрьме, он не прекратит голодовку и готов умереть. Политик призвал оппозиционные партии в стране объединиться.

Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на Facebook-странице Саакашвили. По его словам, цель его голодовки и других действий – помочь грузинскому народу "спастись из болота". Он сказал, что прекратит голодовку только в случае справедливого правосудия для людей, которые пострадали от политических преследований.

"В то же время я хочу сохранить рассудок и трудолюбие до конца. Поэтому я согласен с медицинским вмешательством врачей, которое поможет мне бодрствовать и даже при очень ограниченном, но все же участии в текущих событиях, чтобы я мог помочь Грузии, насколько это возможно", – отмечал он.

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Саакашвили сказал, что оппозиционным силам нужно объединится под руководством главы партии "Единое национальное движение" Ники Мелиа.

"Самым важным для этого является для всех нас, политических партий и граждан, взяться за руки и победить на выборах и защитить результаты выборов", – добавил он.

Отметим, что второй тур выборов городского главы Тбилиси и других городов Грузии пройдет 30 октября. В грузинской столице конкурентом Мелии является действующий мэр и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

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