Саакашвили заявил, что не прекратит голодовку, и призвал оппозиционные партии объединиться: я готов умереть
Третий президент Грузии, глава исполкома украинского Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сказал, что пока он находится в тюрьме, он не прекратит голодовку и готов умереть. Политик призвал оппозиционные партии в стране объединиться.
Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на Facebook-странице Саакашвили. По его словам, цель его голодовки и других действий – помочь грузинскому народу "спастись из болота". Он сказал, что прекратит голодовку только в случае справедливого правосудия для людей, которые пострадали от политических преследований.
"В то же время я хочу сохранить рассудок и трудолюбие до конца. Поэтому я согласен с медицинским вмешательством врачей, которое поможет мне бодрствовать и даже при очень ограниченном, но все же участии в текущих событиях, чтобы я мог помочь Грузии, насколько это возможно", – отмечал он.
Саакашвили сказал, что оппозиционным силам нужно объединится под руководством главы партии "Единое национальное движение" Ники Мелиа.
"Самым важным для этого является для всех нас, политических партий и граждан, взяться за руки и победить на выборах и защитить результаты выборов", – добавил он.
Отметим, что второй тур выборов городского главы Тбилиси и других городов Грузии пройдет 30 октября. В грузинской столице конкурентом Мелии является действующий мэр и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Михеила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Грузинское СМИ пишет, что это произошло после того, как он включил свой украинский мобильный телефон, который находился на прослушке спецслужб родной страны.
В сети появилось видео задержания Михеила Саакашвили. Его заковали в наручники, когда он гостил в доме знакомого. В кадр попал стол, где были хинкали и водка.
Политик написал письмо из заключения, в котором горячо поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за принципиальную позицию и поддержку.
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что считает свои отношения с Саакашвили "большим подарком, который нужно ценить". Она рассказала, что познакомилась с политиком задолго до президентства Владимира Зеленского, а "сильная связь" между ними завязалась в апреле 2020 года.