Саакашвили попал в Грузию в грузовике со свежей зеленью – СМИ

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который был задержан 1 октября, попал на родину на грузовике, перевозившем зелень из Украины. Водитель трейлера по имени Элгуджа Цомая вызвался тайно помочь политику.

На протяжении всего пути Саакашвили сидел в вентиляционной кабине автомобиля, сообщает грузинское издание CNews, ссылаясь на свои источники. Прокуратура Грузии предъявила ему обвинение в незаконном пересечении границы.

Родственник водителя рассказал, что Элгуджа – родом из грузинского города Абаша. Оказалось, что именно ему принадлежит дом, где был задержан Саакашвили и сам Цомая, и даже ближайшее окружение экс-президента не было осведомлено о его приезде.

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Кроме того, стало известно, что трейлер с Саакашвили пересек государственную границу Грузии в Поти. "Прицеп въехал в Поти, где Эльгуджа сменил машину и на своей машине отвез Саакашвили в Батуми", – рассказал источник.

Также сообщается, что у Цомая и ранее были проблемы с правоохранительными органами Украины. В свою очередь, грузинские прокуроры выдвинули ему обвинения по статье "сокрытие преступлений".

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день был арестован. Его поместили в тюрьму Рустави, где он объявил голодовку.

На родине политик заочно признан виновным по нескольким делам. В частности, его обвиняют в превышении полномочий, когда он был президентом этой страны.

А в правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" заявили, будто Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы устроить государственный переворот. Сам задержанный говорит, что его цель – помочь грузинскому народу, и призвал земляков не бояться.