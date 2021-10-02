В Грузии заявили, что Саакашвили хотел "устроить госпереворот"
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который накануне был задержан у себя на родине, якобы прибыл в страну с целью устроить государственный переворот. Также его появление должно было спровоцировать беспорядки.
Такое заявление сделал глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Он сказал, что правоохранители задержали политика, чтобы "пресечь его новое преступление", передает ТАСС.
Кобахидзе добавил, что Саакашвили якобы уже 18 лет "не оставляет Грузию в покое". Он заявил, что бывший глава государства сначала совершал преступления, девять лет находясь у власти, а еще девять лет – будучи в оппозиции.
Вместе с тем, глава "Грузинской мечты" пообещал, что все процедуры относительно задержания Саакашвили и его помещения в тюрьму будут соответствовать всем правовым нормам.
Он также пообещал, что Грузия предоставит украинской стороне детальную информацию насчет ареста Саакашквили, который с 2019 года вновь является гражданином Украины.
Напомним, что кандидат в мэры Кутаиси Хатия Деканоидзе ранее заявила, что Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы защитить голоса избирателей. Сегодня, 2 октября, в стране пройдут выборы в местные органы самоуправления.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был задержан у себя на родине в пятницу, 1 октября. Его поместили в тюрьму Рустави неподалеку от Тбилиси, политик объявил о голодовке.
В Украине отреагировали на задержание Саакашвили, который является главой Национального совета реформ нашей страны и призвали Тбилиси назвать причины такого решения.
Стало известно, что в Грузии против Саакашвили открыли уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.