В Грузии задержали владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

В грузинской столице Тбилиси у пятницу, 1 октября, задержали не только главу Нацсовета реформ Михеила Саакашвили, но и хозяина квартиры, в которой тот скрывался. Здание, где остановился экс-президент страны, находится в Глдани-Надзаладевском районе города.

Об этом рассказал Мамука Челидзе – глава криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии. По его словам, задержание было тайным, чтобы "исключить противостояния в обществе", передает "Эхо Кавказа".

"Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации", – сказал правоохранитель.

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Расследование в отношении Саакашвили начали по статье 344 Уголовного кодекса Грузии – Незаконное пересечение Государственной границы. Это в стране наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Отметим, что Саакашвили задержали в этой квартире – правоохранителям дверь открыл он сам. Это произошло в тот же день, когда политик сообщил о своем пребывании на территории родной страны. В тюрьме Рустави экс-президент Грузии объявил голодовку.

Все детали задержания Михеила Саакашвили в Грузии читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как Саакашвили попал в тюрьму, внешнеполитическое ведомство Украины вызвало посла Грузии в Украине. У него должны выяснить официальную информацию о происшедшем.