Россия провела циничное заседание Совбеза ООН по фейковому биооружию в Украине и осталась ни с чем

В пятницу, 18 марта, состоялось срочное заседание Совбеза ООН, созванное страной-агрессором Россией. Повесткой дня стали якобы новые "факты военно-биологической деятельности США в Украине".

Об этом в Telegram написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил, что таким образом Москва пытается хоть как-то объяснить свое вторжение в Украину и кровавую войну, которую Россия развязала против нашего государства.

Политик отметил, что заседание все же провели, хотя всем понятно, насколько безосновательны и лживы все публичные заявления РФ. В итоге Россия осталась ни с чем.

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"Нонсенс? Да. Но ведь Россия давно не пользуется логикой. Поэтому США и абсолютно подавляющее большинство государств-членов Совбеза ООН отвергли фейковые обвинения россиян", – написал советник главы ОП.

По словам Подоляка, дальше РФ ждут юридические претензии и разгромные процессы в международных судах. Агрессор это понимает, и все подобные действия, цель которых – попытаться очернить Украину, является доказательством этого.

В то же время, в ООН не исключают, что такие заявления России могут свидетельствовать о ее подготовке к возможным биологическим или химическим операциям на территории Украины.

Напомним, что ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что слова России о биологическом оружии в Украине – это не более, чем фантазии агрессора. Однако такие заявления агрессора могут свидетельствовать о подготовке еще одной ужасающей операции "под чужим флагом".

Кроме того, США предупредили, что Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине. Страну-агрессора упрекнули во лжи об "американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россию следует исключить из состава Совета Безопасности ООН. Это связано с тем, что агрессор не намерен выполнять решение суда ООН.

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