Фантазии РФ о биологическом оружии в Украине говорят о подготовке новой 'операции под чужим флагом', – Кислица

Россия снова выстрелила себе в ногу, когда созвала заседание Совета безопасности ООН. А ее заявления о биологическом оружии в Украине – это не более, чем фантазии агрессора.

Такое заявление постоянный представитель Украины при ООН сделал Сергей Кислица во время выступления на Совбезе Организации Объединенных Наций. Слова дипломата приводит "Укринформ".

"Мы хорошо знаем, что маниакальная одержимость, с которой Путин фантазирует о несуществующем биологическом или химическом оружии или других угрозах в Украине, очень опасна", – отметил Кислица.

Дипломат подчеркнул, что такие заявления агрессора могут указывать на подготовку еще одной ужасной операции "под чужим флагом".

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Также Кислица обратился к постпреду РФ: "Что еще вы собираетесь использовать против Украины? Крылатые ракеты, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиабомбы? Все это мы уже почувствовали. Что дальше? Аммиак, фосфор? И какова будет следующая цель? Еще один жилой дом? Еще один роддом? Еще одна школа? А может, еще один объект культурного наследия?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН получили доказательства применения Россией запрещенных кассетных бомб в населенных пунктах Украины. Организация подчеркнула, что применение этого оружия несовместимо с принципами международного гуманитарного права.

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