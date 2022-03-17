РФ нужно убрать из состава Совбеза ООН, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россию следует исключить из состава Совета Безопасности ООН. Это связано с тем, что агрессор не собирается выполнять решение суда ООН.

Об этом Данилов сказал в эфире всеукраинского телемарафона "UA Разом". Он отметил, что такой стране нет места в организации, потому что РФ не соблюдает ее нормы.

"У меня вопрос: а что в Совете Безопасности ООН делает Российская Федерация? Может, пора ее оттуда убрать, если она не хочет выполнить те правила и нормы, которые существуют в цивилизованном мире?" – заявил секретарь СНБО.

Напомним: Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно остановить войну в Украине. Также страну-агрессора обязали остановить какие-либо военные или нерегулярные вооруженные формирования под ее контролем или влиянием.

Видео дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это решение и заявил, что Кремль якобы не может принять его во внимание, хотя приказ является обязательным для исполнения в соответствии с международным правом.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Совета Европы принял решение о том, чтобы немедленно исключить Россию из организации из-за войны в Украине. Сразу после этого триколор РФ убрали с аллеи флагов у здания СЕ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!