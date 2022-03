В США заявили, что РФ может использовать химическое или биологическое оружие в Украине

Соединенные Штаты Америки предупредили, что Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине. Страну-агрессора упрекнули, что во лжи о предполагаемых "американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине".

Также США подчеркнули, что в ложных заявлениях РФ и предполагаемом использовании химоружия можно отследить закономерность. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, необоснованные заявление РФ о химическом и биологическом оружии поддерживает Китай.

"Мы приняли к сведению ложные заявления России о предполагаемых американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Мы также видели, как китайские официальные лица повторяют эти теории заговора", – заявила Псаки.

Кроме того, она подчеркнула, что мир должен быть начеку из-за возможного применения Россией химического или биологического оружия в Украине.

"Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, по-видимому, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть начеку, чтобы Россия, возможно, применила химическое или биологическое оружие в Украине или организовала операцию под ложным флагом с его использованием. Это четкая закономерность. Это Россия имеет большой и хорошо задокументированный опыт применения химического оружия, в том числе в попытках убийства и отравления политических врагов Путина, таких как Алексей Навальный. Именно Россия продолжает поддерживать режим Асада в Сирии, который неоднократно применял химическое оружие. Это Россия уже давно поддерживает программу биологического оружия в нарушение международного права", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

It’s Russia that continues to support the Assad regime in Syria, which has repeatedly used chemical weapons. It’s Russia that has long maintained a biological weapons program in violation of international law.