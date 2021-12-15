Россия озвучила США предложения о гарантиях безопасности, которые намерена требовать от Запада

В Кремле передали Вашингтону свои предложения относительно разработки так называемых юридических гарантий безопасности, которые касаются расширения НАТО. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.

Об этом сказал советник президента Российской Федерации Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков, пишет Reuters. Конкретные предложения были переданы во время встречи з помощницей государственного секретаря США Карен Донфрид, которая в среду, 15 декабря, находилась с официальным визитом в Москве.

Американский дипломат прилетела для переговоров относительно роста напряженности между Востоком и Западом из-за наращивания российских войск возле Украины. Донфрид встретилась с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Политик также должна приехать на переговоры и в Украину.

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"Американским представителям буквально сегодня были переданы конкретные предложения в нашем МИД, направленные на выработку правовых гарантий безопасности России", – заявил журналистам Ушаков.

Он добавил, что Кремль готов "немедленно начать переговоры по этому важному вопросу".

Напомним: Россия хочет, чтобы США и НАТО дали юридические гарантии того, что Альянс не будет расширяться дальше на восток или размещать определенные системы вооружений на территории Украины и в других странах, граничащих с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек Йенс Столтенберг на требование РФ относительно юридических гарантий недопущения членства Украины в НАТО заявил, что только Альянс будет решать такие вопросы.

В то же время президент Эстонии Алар Карис заверил, что в случае необходимости НАТО направит больше войск на восточный фланг. По его словам, лидер США Джо Байден пообещал восточному крылу Альянса усиление в случае российской агрессии.