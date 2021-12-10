Байден пообещал восточному крылу НАТО усиление в случае агрессии РФ: президент Эстонии раскрыл подробности

План проведения "спецзаседания" НАТО с участием президента России Владимира Путина в телефонном разговоре лидера США Джо Байдена с главами девяти восточноевропейских государств-членов Альянса напрямую не обсуждался. Однако, если потребуется, то НАТО направит больше войск на восточный фланг.

Об этом сообщил президент Эстонской Республики Алар Карис в интервью ERR.ee. По его словам, Байден подчеркнул, что нет ситуации, когда есть восточный и западный фланг, южный и северный – все вопросы будут обсуждаться сообща. Главным тезисом лидера США стало то, что все решения относительно безопасности будут приниматься вместе, что касается и темы Украины.

Отвечая на вопрос не воспримет ли Россия встречу в таком формате как уступку, президент Эстонии отметил со слов Байдена, что во время его телефонного разговора с Путиным было сложно понять реальные планы России. Однако он подчеркнул, что за каждым шагом должен следовать встречный. И если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО.

Видео дня

"И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО", – сказал Карис.

Отметим, телефонный разговор между президентом Байденом и восточноевропейскими странами НАТО (Румынией, Венгрией, Болгарией, Чехией, Польшей, Словакией, Эстонией, Латвией и Литвой) состоялся 9 декабря. В нем Карис прокомментировал ситуацию с безопасностью в Украине, отметив, что удержание Байденом мирового фокуса на Украине очень важно.

Напомним, ранее Байден заявил о намерении созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее озабоченности страны-агрессора по поводу Альянса. Он выразил надежду, что участниками станут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО", при этом не назвав конкретные страны.

Позже СМИ сообщили, что в НАТО раскритиковали намерения Байдена пригласить главу Путина на "спецзаседание" членов организации. В частности, одна из стран "разгневана" и требует немедленных разъяснений планов лидера США. Дипломаты выразили обеспокоенность последствиями, к которым могут привести такие переговоры, подразумевая политические гарантии и сдерживание НАТО. А премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что России нельзя давать права голоса в определении того, кто может быть членом Альянса, а кто нет.

Как сообщал OBOZREVATEL: