В Киев и Москву прибудет помощник госсекретаря США: о чем будут говорить

В течение 13-15 декабря помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками. Она планирует обсудить наращивание военного присутствия России и подтвердить приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины.

Как указали на официальном сайте правительства США, Донфрид будет настаивать на дипломатическом решении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений в поддержку "нормандского формата". В частности, в столице РФ она планирует встречу с замглавы администрации президента Владимира Путина Дмитрием Козаком, сообщили "РИА-Новости" со ссылкой на источник в АП.

После посещения России и Украины помощник госсекретаря США отправится в Брюссель (Бельгия), чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно указанных вопросов.

Видео дня

Ранее, 9 декабря, состоялся телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленский и главой США Джо Байденом. Американский лидер заверил, что США с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям против РФ в случае вторжения в Украину. Кроме того, по его словам, Штаты окажут Украине всю необходимую помощь для того, чтобы страна могла дать отпор в любое время. Также Вашингтон может стать активным участником мирного процесса по оккупированному Россией Донбассу параллельно с "нормандским форматом".

Напомним, переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным проведет также лидер Франции Эммануэль Макрон. В частности, 10 декабря состоялся его разговор с украинским главой. Стороны подняли темы разблокирования "нормандского" формата, а также угрозы энергетической безопасности Украины.

Онлайн-переговоры Макрона с Путиным запланированы на следующей неделе. Главной темой обсуждения станет Украина. Лидер Франции отмечал, что рассчитывает на оживление "нормандского" формата. Предполагалось, что переговоры с Зеленским состоятся после виртуальной встречи с президентом РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL: