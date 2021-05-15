Россия может организовать побег Медведчука, его нужно взять под стражу, – Бутусов

Юрий Бутусов считает, что Россия может организовать побег или эвакуацию нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Последнего украинские правоохранители подозревают в госизмене и покушении на разграбление ресурсов.

На своей странице в Facebook журналист отметил, что политик должен содержаться под стражей, а не под домашним арестом. По его мнению, Медведчука следует использовать для обмена.

"После угроз Путина недопустимо содержать Медведчука под домашним арестом. Россия сделает все возможное для его спасения. Не исключено, что организует побег и эвакуацию, как в свое время Януковича. Медведчук должен содержаться под стражей", – написал Бутусов.

По словам журналиста, заявление российского президента о том, что "Украину превращают в анти-Россию" является угрозой в связи с уголовным делом, где выдвинуты прямые подозрения против Медведчука и его партнера Тараса Козака.

"Нужно использовать Медведчука как обменный фонд – для обмена на украинских патриотов, которых по приказу Путина истязают в российских тюрьмах. Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен "всех на всех", который Кремль срывает все годы войны", – подытожил Бутусов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключил, что Медведчука и Козака могут обменять на украинских политзаключенных в России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Стало известно, что подозрения ему и Козаку касаются государственной измены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).

Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.

В тот день народный депутат заявил, что он находится на территории Украины и собирается "участвовать в законных следственных действиях".