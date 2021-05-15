Данилов не исключил обмен Медведчука и Ко на украинцев-политзаключенных России

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Данилов и Медведчук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключил, что нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака (ОПЗЖ) могут обменять на украинских политзаключенных в России. Напомним, что политиков обвиняют в госизмене.

О такой возможности Данилов высказался в эфире "Свободы слова Савика Шустера", отвечая на заданный вопрос. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 14 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Возможностью обмена Медведчука и Ко поинтересовался украинский журналист Юрий Бутусов.

"Возможен ли, с вашей точки зрения, обмен предателей Украины из ОПЗЖ на украинских патриотов, которых Путин удерживает в российских тюрьмах?" – спросил он у Данилова.

"Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем", – ответил секретарь СНБО.

Алексей Данилов в студии ток-шок

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.

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