Данилов не исключил обмен Медведчука и Ко на украинцев-политзаключенных России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключил, что нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака (ОПЗЖ) могут обменять на украинских политзаключенных в России. Напомним, что политиков обвиняют в госизмене.

О такой возможности Данилов высказался в эфире "Свободы слова Савика Шустера", отвечая на заданный вопрос. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 14 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Возможностью обмена Медведчука и Ко поинтересовался украинский журналист Юрий Бутусов.

"Возможен ли, с вашей точки зрения, обмен предателей Украины из ОПЗЖ на украинских патриотов, которых Путин удерживает в российских тюрьмах?" – спросил он у Данилова.

"Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем", – ответил секретарь СНБО.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Стало известно, что подозрения ему и Козаку касаются государственной измены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).

Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.