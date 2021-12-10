Референдум по Крыму и Донбассу, прямые переговоры с РФ: Зеленский рассказал о разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своей беседы с американским лидером Джо Байденом. В частности, они касались референдума по Крыму и прямых переговоров с Россией.

Об этом он заявил в интервью журналистке "1+1" Наталье Мосейчук. Также глава государства пересказал слова Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин пообещал не наращивать эскалацию вокруг Украины.

Главное из заявлений президента Украины:

Киев не исключает референдума по оккупированным территориям Донбасса и Крыма;

Байден заверил, что Украина будет субъектом любых переговорных форматов;

США могут войти в переговорный процесс по Донбассу;

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Россия убедила США, что не собирается продолжать эскалацию вокруг Украины;

украинцев не стоит пугать войной.

веерных отключений электроэнергии не должно быть, Украина пройдет спокойно отопительный сезон.

Как заявил Владимир Зеленский, американский президент передал ему, что Путин пообещал не наращивать эскалацию вокруг Украины. Это произошло во время переговоров глав государств 7 декабря.

Президент Украины подчеркнул, что месседж, который он получил от президента США, звучит примерно так: Россия не будет усиливать эскалацию по Украине.

"Мне кажется, что это небольшой, но очень важный результат", – добавил глава государства.

Зеленский заверил, что в стране сейчас стабильная энергетическая ситуация. Украина, по его словам, без проблем пройдет отопительный сезон.

"Шантаж теплом и светом на местном уровне будет происходить "то там, то там", иногда это будет. Это делается для того, чтобы сделать какую-то информационную небольшую волну для того, чтобы показать это на тех или иных средствах массовой информации", – сказал украинский президент.

Глава государства заверил, что в стране достаточно энергоносителей. А тарифы, по его словам, не будут повышаться.

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