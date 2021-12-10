Зеленский о веерных отключениях электроэнергии: это шантаж на местном уровне

Украинский президент Владимир Зеленский заверил, что в стране сейчас стабильная энергетическая ситуация. Украина, по его словам, без проблем пройдет отопительный сезон.

Об этом он сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук на "1+1". Информацию о вероятных веерных отключениях электроэнергии глава государства назвал "шантажем на местном уровне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Шантаж теплом и светом на местном уровне будет происходить "то там, то там", иногда это будет. Это делается для того, чтобы сделать какую-то информационную небольшую волну для того, чтобы показать это на тех или иных средствах массовой информации", – сказал Зеленский .

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Президент заверил, что в стране достаточно энергоносителей. При этом тарифы, по его словам, не будут подниматься.

"Глобально, у нас стабильная энергетическая ситуация, как я и обещал. Мы об этом договаривались и на местном уровне, и с представителями генераций. У нас все есть для того, чтобы обеспечить стабильный проход отопительного сезона. Тарифы будут нормальные, как мы и говорили. Отключений массовых не будет", – добавил глава государства.

Напомним: мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в столице высок риск веерных отключений электроэнергии. Это может случиться, если сильные морозы зимой продержатся несколько недель. По его словам, таких отключений не было по меньшей мере 20 лет.

В то же время глава украинского правительства Денис Шмигаль в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" подчеркнул: веерных отключений электроэнергии в Украине нет, и они не планируются. Он отметил, что понятие "веерные отключения" сейчас якобы путают с регламентными работами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что несмотря на то, что весь мир переживает энергетический кризис, украинцы не будут ощущать недостаток тепла и света. Уголь имеется в достаточном количестве.