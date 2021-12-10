Путин пообещал Байдену не наращивать эскалацию вокруг Украины, – Зеленский

Российский президент Владимир Путин пообещал американскому лидеру Джо Байдену не наращивать эскалацию вокруг Украины. Это произошло во время переговоров глав государств 7 декабря.

Как заявил в интервью телеканалу "1+1" президент Украины Владимир Зеленский, такие слова ему передал Байден. Напомним, что украинский лидер общался с американским коллегой 9 декабря.

Зеленский подчеркнул, что месседж, который он получил от президента США, звучит примерно так: Россия не будет усиливать эскалацию по Украине.

"Мне кажется, что это небольшой, но очень важный результат", – добавил глава государства.

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Напомним, что 9 декабря состоялся телефонный разговор между Зеленский и Байденом, который длился почти полтора часа.

Основными темами переговоров были результаты онлайн-встречи Байдена с Путиным по поводу сосредоточения российских войск у границы Украины и недопустимости влияния России на решение о присоединении нашего государства к НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и России пообщались накануне – 7 декабря. Все подробности можно узнать здесь.