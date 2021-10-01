Арахамия о причинах отставки Разумкова: если человек больше не 'слуга народа', он будет заменен

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что кресло председателя Верховной Рады фактически принадлежит "слугам", и Дмитрий Разумков был делегирован на эту должность монобильшистю. Поэтому он может быть заменен, если у него "не совпадают мысли" с фракцией.

Об этом он сказал 30 сентября в эфире канала" Украина 24". При этом Арахамия отрицает, что это узурпация власти.

"Я слышал сегодня в СМИ какие-то упреки о том, что это якобы узурпация власти. Я всем напоминаю, что это кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" по состоянию на сейчас", – сказал Арахамия.

Он отметил, что Разумков – это просто делегирован на эту должность человек, и "Слуга народа" его заменит, поскольку его мысли не совпадают с мыслями фракции.

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"Это, может, кто нафантазировал сейчас, что это выборная какая-то должность. Так я напоминаю, это просто фантазии. Это просто делегирован от "Слуги народа" человек. Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "слугой народа", тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете Министров, которые мы планируем обсудить на этой неделе на нашей стратегической сессии. Я считаю, что не надо ради этого делать отдельное ток-шоу", – заявил Арахамия.

Напомним, в Раду внесли обращение об отставке Разумкова. Давид Арахамия лично от себя послал в Верховную Раду обращения с инициативой отставки спикера ВР. Перед этим он запросил подписные листы для снятия Разумкова.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Разумков заявил, что спокойно покинет свой пост в случае, если нардепы проголосуют за его отставку. Он отметил, что не намерен идти на сделку со своей совестью.

В то же время большинство представителей оппозиционных фракций в парламенте выступили против возможной отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Его считают самым большим профессионалом в составе партии "Слуга народа", который во многом представляет интересы государства, а не отдельной группы.