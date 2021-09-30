В Раде готовятся начать сбор подписей за отставку Разумкова: спикер отреагировал

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Необходимо собрать 150 подписей нардепов.

Об этом спикер парламента сообщил в Facebook. Он указала, что Арахамия сразу же расписал документ на Аппарат ВР.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины... Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня (30 сентября – Ред.) коллеги получат подписные листы", – написал Разумков.

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К своей публикации в соцсети Разумков прикрепил фотокопию обращения Арахамии. В нем говорится, что председателя ВР могут отозвать с должности согласно ст.76 Регламента, в частности в связи с его неудовлетворительной работой или ввиду других обстоятельств, которые исключают возможность выполнения им служебных обязанностей.

"В соответствии с частью первой ст.76 закона Украины "О Регламенте Верховной Рады", председатель Верховной Рады может в быть какое-либо время отозван с должности Верховной Радой по его просьбе, а также быть отозван в связи с неудовлетворительной его работой на этой должности. В том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и больше раз на протяжении одной очередной сессии ВР, или по другим обстоятельствам, что делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Досрочное прекращение депутатских полномочий председателем Верховной Рады имеет результатом прекращение его полномочий как председателя Рады", – указано в документе.

Добавим, что предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью нардепов (150) от конституционного состава Рады с их подписями.

Ранее СМИ писали, что Разумкова могут снять с должности до конца октября. Однако достаточного количества голосов в парламенте пока нет.

Разумков высказался о давлении и подтвердил, что слышал "разговоры" о своей вероятной отставке. В ответ коллега нардепа, лидер фракции СН Арахамия "намекнул": у монобольшинства есть голоса, чтобы делегировать своих кандидатов на должность председателя ВР.

Также Разумков заявил, что будет писать официальное заявление в правоохранительные органы для проведения проверки о материальном вознаграждении для депутатов, которые проголосуют за его отставку.

При этом Разумков заявил, что спокойно покинет свою должность в случае, если нардепы проголосуют за его отставку. Он отметил, что не намерен идти на сделку со своей совестью.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство представителей оппозиционных фракций в парламенте выступили против вероятной отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Его считают наибольшим профессионалом в составе партии "Слуга народа", который, в первую очередь, представляет интересы государства, а не отдельной группы.