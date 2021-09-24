В Раде готовят отставку Разумкова? Стефанчук ищет нарушения регламента спикером – СМИ

Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова могут снять с должности до конца октября. Однако достаточного количества голосов в парламенте пока нет.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на источники в ВР. Отмечается, якобы вице-спикер Руслан Стефанчук ищет нарушения регламента у Разумкова, чтобы найти повод для отставки.

"У Зеленского дают Разумкову максимум месяц, но до конца октября они хотят решить вопрос с Димой, иначе это будет постоянное противодействие с Офисом президента. Пока президент не форсировал этот вопрос, но как только начнет, голоса сразу найдутся", – анонимно рассказал нардеп из "Слуги народа".

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Также один из глав СН сообщил, что был сбор заместителей фракции и политсовета и опрашивали на предмет отставки Разумкова. Было выяснено, что 226 голосов для снятия спикера пока нет, поэтому было решено отложить этот вопрос.

"Все понимают, что Стефанчук будет "ломать" через колено Раду, а это мало кому нравится", – сказал собеседник издания.

СМИ пишет, что в ОП намерены назначить "смотрящего" за Разумковым в Аппарат ВР.

"Предложили несколько кандидатур, но ОП лоббирует Вячеслава Штучного, который полностью их человек. Объясняют это тем, что хотят ускорить некоторые процессы, в том числе, бюрократические", – поделился источник.

Добавим, что сейчас временно обязанности главы Аппарат ВР исполняет Михаил Теплюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ВР Дмитрий Разумков высказался о давлении и подтвердил, что слышал "разговоры" о своей вероятной отставке. В ответ коллега нардепа, лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия "намекнул": у монобольшинства есть голоса, чтобы делегировать своих кандидатов на должность председателя ВР.

Также Разумков заявил, что будет писать официальное заявление в правоохранительные органы для проведения проверки о материальном вознаграждении для депутатов, которые проголосуют за его отставку.