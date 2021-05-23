Разумков: не голосовал за отставку Степанова, при нем было много сделано

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объяснил свою позицию во время голосования за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Спикер отметил, что не поддержал такое решение, потому что при главе ведомства было многое сделано.

В эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" 22 мая он отметил, что также ориентировался на позицию профильного комитета. Кроме того, он учитывал реакцию медиков, поддержавших Степанова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я считаю, что многое было сделано (Степановым). Очень много было обращений от медиков в его поддержку, я также это учитывал. Плюс я ориентировался на позицию комитета, а он не поддержал отставку Степанова", – сказал глава ВР.

Авторитетные украинские медики накануне голосования в парламенте выступили против увольнения Максима Степанова с должности главы Минздрава, поскольку сейчас нет должной профессиональной замены ему.

Из 19 членов Медицинского совета тогдашнего министра поддержали 13, среди которых директор Института сердца Министерства здравоохранения, кардиохирург Борис Тодуров и ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Они также отметили, что в случае отставки оставляют за собой право принимать крайние меры.

В то же время данные опроса показали, что против увольнения министра высказались 55% украинцев и только 25% поддержали смену главы ведомства.

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования 17 мая не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Степанова.

Семь членов поддержали представление и семеро воздержались, еще один проголосовал против.

В итоге было принято решение оставить этот вопрос на усмотрение народных депутатов.

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