В Раде назначили Ляшко главой Минздрава, Кубраков и Любченко – на очереди: все детали

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Виктор Ляшко, Александр Кубраков и Алексей Любченко

В четверг, 20 мая, Верховная Рада Украины назначила на должность главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко. Кроме того, парламентарии должны утвердить кандидатуру Александра Кубракова в качестве нового главы Министерства инфраструктуры, а Алексея ЛюбченкоМинистерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Трансляция заседания ведется на официальном YouTube-канале парламента. OBOZREVATEL следит за новыми кадровыми назначениями в Кабмин онлайн.

Назначение Ляшко

Первым в повестке дня был вопрос о назначении на должность Ляшко. За него проголосовали 262 нардепа.

Поименное голосование:

Представление озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. После этого слово для выступления получил сам Ляшко. Он отметил, что в прежней должности был вынужден принимать непопулярные решения, но всегда прежде всего ставил здоровье украинцев. Приоритетами работы на новой должности он назвал преодоление пандемии коронавируса и биологическую безопасность граждан.

Итоги голосования за Виктора Ляшко
Итоги голосования за нового главу Минздрава по фракциям
Виктор Ляшко стал новым главой Минздрава

Отметим, что когда Ляшко начал свою речь, нардепы не слушали его. Спикеру Дмитрию Разумкову пришлось сделать им замечание.

"Уважаемые коллеги, вам не интересно послушать кандидата в министры? Тогда можно покинуть зал и продолжить переговоры за его пределами", – возмутился он.

После выступления и ответов на вопросы нардепов Ляшко все же получил достаточное количество голосов и принес присягу, пообещав, что не подведет украинцев.

Напомним, до сих пор Ляшко занимал должность первого заместителя главы ведомства и главного санитарного врача Украины. Свою карьеру в Минздраве чиновник начал в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса.

До этого Ляшко успел поработать в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, возглавлял общественную организацию и год пробыл в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава.

Виктор Ляшко стал новым главой МОЗ

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Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко – с должности министра развития экономики, а Максима Степанова – с должности министра здравоохранения. Первые двое решили сложить полномочия по собственному желанию.

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