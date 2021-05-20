В Раде назначили Ляшко главой Минздрава, Кубраков и Любченко – на очереди: все детали

В четверг, 20 мая, Верховная Рада Украины назначила на должность главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко. Кроме того, парламентарии должны утвердить кандидатуру Александра Кубракова в качестве нового главы Министерства инфраструктуры, а Алексея Любченко – Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Трансляция заседания ведется на официальном YouTube-канале парламента. OBOZREVATEL следит за новыми кадровыми назначениями в Кабмин онлайн.

Первым в повестке дня был вопрос о назначении на должность Ляшко. За него проголосовали 262 нардепа.

Поименное голосование:

Представление озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. После этого слово для выступления получил сам Ляшко. Он отметил, что в прежней должности был вынужден принимать непопулярные решения, но всегда прежде всего ставил здоровье украинцев. Приоритетами работы на новой должности он назвал преодоление пандемии коронавируса и биологическую безопасность граждан.

Отметим, что когда Ляшко начал свою речь, нардепы не слушали его. Спикеру Дмитрию Разумкову пришлось сделать им замечание.

"Уважаемые коллеги, вам не интересно послушать кандидата в министры? Тогда можно покинуть зал и продолжить переговоры за его пределами", – возмутился он.

После выступления и ответов на вопросы нардепов Ляшко все же получил достаточное количество голосов и принес присягу, пообещав, что не подведет украинцев.

Напомним, до сих пор Ляшко занимал должность первого заместителя главы ведомства и главного санитарного врача Украины. Свою карьеру в Минздраве чиновник начал в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса.

До этого Ляшко успел поработать в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, возглавлял общественную организацию и год пробыл в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко – с должности министра развития экономики, а Максима Степанова – с должности министра здравоохранения. Первые двое решили сложить полномочия по собственному желанию.