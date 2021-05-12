У Путина рассказали, просил ли Медведчук убежища в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в процессы, связанные с уголовным "преследованием" в Украине нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. По его словам, кум Путина не обращался за убежищем или помощью в РФ.

Спикер российского лидера уточнил, что Кремль вряд ли может ее предоставить. Но в то же время собирается разобраться, не является ли это дело "преследованием по политическим мотивам", передают РИА Новости.

"Не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины, но, конечно, наблюдаем за этим самым тщательным образом. И хотели бы убедиться, что за делом не стоит какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов. Это было бы недопустимо с точки зрения духа и буквы демократии", – высказался Песков.

По его заявлению, в Кремле убеждены, что Медведчук "является проукраинским политиком". Но в отношении многих остальных политиков в Украине он якобы придерживается точки зрения о "необходимости нормализации и поддержания на должном уровне" взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией.

Спикер Путина отметил, мол, насколько в Кремле видят по открытой социологии, которая публикуется в Украине, эта позиция нардепа "импонирует достаточно большому количеству украинцев".

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