Путин заявил, что готовились убийства Януковича и Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что в свое время готовились убийства президентов Украины Виктора Януковича и Беларуси Александра Лукашенко.

Как сказал он в своем послании к Федеральному собранию, можно как угодно относиться к Януковичу, но его "чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота".

"Можно иметь точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика организации переворотов, убийства высших лиц – это невообразимо, конечно", – подчеркнул Путин.

По его словам, "коллективный Запад" как бы не замечает историю с подготовкой убийства Лукашенко.

"Все делают вид, что вообще ничего не происходит", – возмутился российский президент.

Он утверждает, что Минск хотели взять в блокаду, отключить город от электроэнергии. На Беларусь фактически "готовилась массированная кибератака", добавил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России, приговорив его к лишению свободы сроком на 13 лет.

Сейчас Янукович находится на территории РФ.