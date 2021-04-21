По сравнению с новыми санкциями действующие покажутся России 'легкой прогулкой', – глава МИД Латвии

Если Россия решится вторгнуться в Украину, Европейский Союз может ввести еще более жесткие санкции.

Такое мнение в эфире "Латвийского радио 4" высказал министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс по итогам встречи глав МИД ЕС 19 апреля. Он отметил, что по сравнению с новыми ограничительными мерами действующие Москве покажутся "легкой прогулкой".

"Мы видим, как наращивается российская военная мощь у границ Украины. Это называется эскалация. Звучат очень резкие заявления со стороны Москвы. Весь аппарат пропаганды работает на полную мощь. Мы считаем, что Россия должна ответить за эскалацию", – сказал латвийский министр.

Ринкевичс добавил, что главы ведомств еще раз призвали Россию отвести войска. Также было решено, что красной линией является граница Украины.

"Если кто-то перейдет границы Украины или начнутся военные действия, то это станет агрессией против Украины, и тогда абсолютно ясно, что по линии Евросоюза будет решаться вопрос о жестких секторальных экономических санкциях", – пояснил он.

Также глава МИД добавил, что наверняка найдутся страны, которые будут оказывать Украине военную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, после заседания министров иностранных дел ЕС было обнародовано заявление. В нем говорится, что стягивание Россией войск к украинской границе и нарушение режима прекращения огня на Донбассе является нападением не только на Украину, но и на весь демократический мир. Одним из способов сдерживания ее агрессии могут быть санкции.