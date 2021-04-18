Макрон призвал мир провести красную линию перед Россией и не ограничиваться санкциями
С Россией нужно вести открытый и честный диалог, но в то же время провести "четкую красную линию" – обозначать моменты, в которых международное общество несолидарно с Кремлем, – и не ограничиваться только санкциями после неприемлемого поведения.
Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире передачи "Face The Nation" на американском телеканале CBS 17 апреля. Политик также указал, что сегодняшний подход лидеров других стран к РФ является "наивным" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Нам нужен подход, опирающийся на две основы. Во-первых, диалог... Если мы хотим систему, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией", – сказал президент Французской Республики.
Он добавил, что полностью разделяет готовность главы США Джо Байдена к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным. Санкции также необходимы, но Макрон призвал не ограничиваться только такими мерами.
"С другой стороны, мы должны четко давать понять, когда мы не солидарны. И я думаю, после неприемлемого поведения мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить "красные линии" с Россией. Санкций самих по себе недостаточно, но это часть пакета", – продолжил Макрон.
Кроме того, он назвал уровень напряженности, созданный РФ на границах Украины, "неприемлемым".
"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад во время вторжения в Украину, – это не провал дипломатии, а провал нашего коллективного доверия к России", – сказал Макрон.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Украинский глава Владимир Зеленский 16 апреля прибыл в Париж для встречи с Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.
Детали о визите президента Украины во Францию можно почитать тут.
После переговоров украинский лидер заявил, что он с Макроном "точно на одной волне" и они имеют общее видение.
Президент Франции в свою очередь сделал заявление о Донбассе на украинском языке.
Также он объявил о намерении провести переговоры с президентом России Путиным.