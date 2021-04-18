Макрон призвал мир провести красную линию перед Россией и не ограничиваться санкциями

С Россией нужно вести открытый и честный диалог, но в то же время провести "четкую красную линию" – обозначать моменты, в которых международное общество несолидарно с Кремлем, – и не ограничиваться только санкциями после неприемлемого поведения.

Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире передачи "Face The Nation" на американском телеканале CBS 17 апреля. Политик также указал, что сегодняшний подход лидеров других стран к РФ является "наивным" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нам нужен подход, опирающийся на две основы. Во-первых, диалог... Если мы хотим систему, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией", – сказал президент Французской Республики.

Он добавил, что полностью разделяет готовность главы США Джо Байдена к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным. Санкции также необходимы, но Макрон призвал не ограничиваться только такими мерами.

"С другой стороны, мы должны четко давать понять, когда мы не солидарны. И я думаю, после неприемлемого поведения мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить "красные линии" с Россией. Санкций самих по себе недостаточно, но это часть пакета", – продолжил Макрон.

Кроме того, он назвал уровень напряженности, созданный РФ на границах Украины, "неприемлемым".

"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад во время вторжения в Украину, – это не провал дипломатии, а провал нашего коллективного доверия к России", – сказал Макрон.

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