МИД Литвы: агрессия России против Украины – это нападение на демократический мир

Стягивание Россией войск к украинской границе и нарушение режима прекращения огня на Донбассе является нападением не только на нашу страну, но и на весь демократический мир. Одним из способов сдерживания ее агрессии могут быть санкции.

Такое заявление в понедельник, 19 апреля, сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза, сообщается на официальном сайте МИД.

"Россия не заинтересована ни в поисках мирного решения конфликта, ни в соблюдении международных обязательств. Она пытается подорвать доверие к нашим обязательствам перед партнерами. Сейчас очень важно следить за дальнейшими шагами России. Наш ответ не менее важен", – сказал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что страны ЕС должны дать понять России, что ее действия против суверенитета Украины будут иметь серьезные последствия. Он также поблагодарил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за приглашение посетить Донбасс и призвал коллег воспользоваться этой возможностью.

Кроме того, Ландсбергис обратил внимание на милитаризацию оккупированного Россией украинского Крыма, критическую ситуацию с нарушением прав человека на полуострове, а также на угрозы РФ перекрыть проход через Керченский пролив, подчеркнув важность "Крымской платформы".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу ввести новый пакет секторальных санкций против Российской Федерации.