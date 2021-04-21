У Путина озвучили "красные линии" для Запада

"Красными линиями", которые не должен переступать Запада в понимании президента России Владимира Путина, являются вмешательство во внутренние дела его страны, оскорбления и ущемление экономических интересов.

Об этом в эфире пропагандистского радио "Комсомольская правда" заявил пресс-секретарь главы страны-агрессора Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, он добавил, что под вмешательством во внутренние дела РФ имеются в виду попытки влияния на выборы и на политические процессы в целом.

"Что касается "красных линий", то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы", – высказался Песков.

"Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны", – продолжил он.

Напомним, во время ежегодного послания к Федеральному собранию Путин заявил, что надеется на то, что "никому не придет в голову перейти в отношении России "красную черту", а где она будет проходить, определит сама РФ. Кроме того, российский президент сравнил Запад с негативными героями романа "Книга джунглей" – Шерханом и Табаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что с Россией нужно вести открытый и честный диалог, но в то же время провести "четкую красную линию", обозначив моменты, в которых международное общество несолидарно с Кремлем. Также лидер Франции считает, что мир не долженограничиваться только санкциями после неприемлемого поведения страны-агрессора.