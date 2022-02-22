Путин фактически украл еще один кусок Украины, Запад должен наказать его, пока не поздно – Daily Mail

Признав "независимость Л/ДНР", президент России Владимир Путин фактически украл еще один кусок Украины и нарушил международное право, подорвав территориальную целостность другой страны. И если разразится полномасштабная война, ее начало может быть датировано прошлым четвергом, 17 февраля.

Об этом пишет британская Daily Mail. По мнению журналиста издания, вчерашнее заявление Путина о том, что "военная стратегия Украины есть не что иное, как подготовка к военным действиям против России", – абсурдное предположение, которое было бы самоубийственным для Киева, учитывая дисбаланс сил между двумя странами.

"Тем не менее, этот злобный диктатор – с четырьмя яхтами и дворцом стоимостью в миллиард фунтов стерлингов на Черном море – который руководил грабежом своей богатой природными ресурсами страны бандой олигархов-простофилов, даже имел наглость утверждать, что коррупция подорвала украинскую государственность, а киевские политики грабили свой народ", – говорится в публикации.

Видео дня

Автор отмечает, что украинская нация изо всех сил пыталась вырваться из советской тени в погоне за демократией, "но ее расчленяет деспот, который когда-то работал на коммунистическую тайную полицию, а теперь стремится защитить себя и своих друзей-воров от собственного народа".

"Мы должны надеяться, что Запад стоит твердо и наложит все возможные санкции на этого жестокого головореза, чтобы наказать его, поскольку он разрывает на части соседнюю нацию, основываясь на благовидных исторических аргументах, и готовится к новому вторжению на совершенно ложных основаниях", – призывает журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин признал "независимость" террористических формирований "ДНР" и "ЛНР". Соответствующие указы он подписал после своего обращения. Позднее были опубликованы указы, в которых говорится фактически о введении войск РФ на оккупированные территории Украины.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций по призыву Украины и ее союзников провел срочное заседание на фоне признания Россией "независимости Л/ДНР".