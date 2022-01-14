Поставки оружия и новые войска в странах НАТО: в Белом доме готовят помощь Украине в случае эскалации РФ – NYT

В администрации американского президента Джо Байдена готовы предоставить Украине помощь в случае вторжения на территорию нашей страны российских войск, о чем начали сигнализировать России. Она может заключаться в поставках дополнительного вооружения, а также в обучении военных в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО.

Речь идет о Румынии, Польше и Словакии, пишет издание NYT с ссылкой на опрошенных представителей Белого дома. По их словам, помимо материально-технической поддержки и оружия, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут также помочь с медицинским оборудованием.

Кроме того, как пишет издание, Америка может предоставить убежище во время наступлений и разведывательные данные о перемещении российской военной техники, что поможет украинским военнослужащим быстрее отреагировать на вторжение.

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Джеймс Ставриди, адмирал ВМС в отставке, отметил, что в случае вторжения России в Украину помощь нашему государству от Североатлантического альянса и США значительно увеличится. По его словам, военная помощь будет включать разведывательные данные, кибернетическое, противотанковое и противовоздушное оружие, наступательные морские ракеты.

Как пишут журналисты, американские чиновники утверждают, что вся эта помощь рассчитана на то, чтобы не спровоцировать Путина.

"Представители администрации Байдена начали сигнализировать России, которая сосредоточила около ста тысяч военнослужащих на границе с Украиной, что даже если ей удастся быстро захватить территорию, Путин в конечном итоге сочтет стоимость вторжения непомерно высокой с точки зрения военных потерь", – говорится в статье.

Ранее издание Politico писало, что США могут отправить нашему государству радиолокационные системы и некоторое морское оборудование в рамках военной помощи. Нашей стране также якобы передадут и оборонительное оборудование, которое США уже предоставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование.

Кроме того, США могут передать Украине оружие, которое предназначалось для Афганистана. Соответствующий пункт включен в законопроект о санкциях против России, предложенный сенаторами-демократами и внесенный в Сенат. Если документ примут, то госсекретарь в течение 30 дней должен будет представить в Сенате стратегию по укреплению обороны Украины.

Ранее сенатор США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) представил свой проект закона, который предусматривает введение санкций против топ-чиновников России и ее президента Владимира Путина в случае вторжения войск страны в Украину. По его мнению, последствие эскалации для РФ должны быть "чрезвычайно болезненными". Ограничения также предусматривают санкции против российского газопровода "Северный поток-2" и отключение РФ от системы SWIFT. Подробнее о проекте закона – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет Сената США по международным делам обнародовал проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. Они могут затронуть Путина и его близкое окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах.