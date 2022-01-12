В США предлагают передать Украине 'афганское' оружие: законопроект внесен в Сенат

США могут передать Украине оружие, которое предназначалось для Афганистана. Соответствующий пункт включен в законопроект о санкциях против России, предложенный сенаторами-демократами и внесенный в Сенат.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина". В документе сказано, что Вашингтон должен в приоритете рассматривать поставки излишков вооружения в Украину, а не в другие страны.

Если документ примут, то госсекретарь в течение 30 дней должен будет представить в Сенате стратегию по укреплению обороны Украины. Авторы требуют передать вооружение, которое предназначалось для проведения операций в Афганистане.

Также сенаторы настаивают на необходимости уделить большое внимание тренировке военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Напомним, что указанный законопроект также предусматривает санкции против России на случай ее дальнейшей агрессии против Украины. Под ограничительные меры может попасть непосредственно президент страны-агрессора Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Латвия на фоне концентрации российских войск возле украинской границы решила отправить нашей стране оружие и военную технику. Такое же решение приняла и Литва.