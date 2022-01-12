Украина в рамках новой помощи от США может получить радиолокационные системы – СМИ

Соединенные Штаты Америки могут отправить Украине радиолокационные системы и некоторое морское оборудование в рамках военной помощи, которую администрация президента Джо Байдена "без лишнего шума" санкционировала в конце декабря 2021 года. Однако когда будут осуществлены первые поставки – на данный момент неизвестно.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, ознакомленный с пакетом военной помощи. Кроме того, нашей стране якобы передадут и оборонительное оборудование, которое США уже предоставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование.

"Учитывая, что американская разведка постоянно говорит о том, что Россия может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволит Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменит результат", – сказал источник.

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Ранее CNN отмечало, что решение о поддержке оборонной сферы Украины было утверждено всего за несколько недель до того, как должны были начаться переговоры между США и РФ. По информации двух источников, некоторые американские чиновники о нем "узнали по секретным каналам".

Представитель Государственного департамента США в комментарии журналистам подчеркнул, что "поставка оборудования, очевидно, займет некоторое время".

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