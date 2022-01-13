США готовят пакет сокрушительных санкций против России: мир может узнать о тайных активах Путина

Комитет Сената США по международным делам обнародовал проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. Они могут затронуть президента страны-агрессора Владимира Путина и его близкое окружение – это грозит тем, что весь мир узнает о их тайных активах.

Документ "на случай дальнейшей эскалации со стороны Кремля и подконтрольных ему сил" подготовили сенаторы-демократы во главе с главой Комитета Бобом Менендесом. Текст стал доступен на официальном сайте ведомства 12 января, а OBOZREVATEL собрал из него главные предупреждения.

"Если президент США утвердительно определит, что Россия совершила повторное вторжение или эскалацию военных действий, Акт о защите суверенитета Украины запускает каскад обязательных санкций против политического и военного руководства России, финансовых институтов, добывающей промышленности и компании Nord Stream-2", – пояснила сенатор Джин Шейхин.

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Помимо главы РФ, документ предусматривает введение санкций в отношении премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника генерального штаба вооруженных сил Валерия Герасимова и командующих разными видами ВС, включая воздушно-десантные и военно-морские силы РФ.

Если Белый дом решит, что наказать нужно и окружение российского лидера, а еще компании из угольной, нефтегазовой промышленности и других отраслей экономики России, американским чиновникам нужно будет составить перечень таких лиц и организаций.

Документ предлагает обнародовать публичный отчет об активах президента, его родных и приближенных. Отмечается, что его должны представить не позднее 180 дней после вступления в силу соответствующего закона.

В отчете должны содержаться данные обо всех активах, банковских счетах, вкладах, деловых интересах Путина в стране и за рубежом, информация о принадлежащих главе РФ бенефициарам такого бизнеса, его окружению и всем членам их семей.

Также отчет должен включать оценку ежегодного общего дохода Путина и членов его семьи за 2017-2021 года.

Примечательно, что по официальным данным Владимир Путин, который правит РФ фактически с 1999 года и, после обнуления своих президентских сроков, может руководить ею еще до 2036-го, – "беден".

Со сведений на сайте Кремля о доходах главы России (за 2020 год), он имеет лишь квартиру на 77 кв. м и гараж на 18 кв. м., два автомобиля ГАЗ М21, "Ниву" и автомобильный прицеп "Скиф". Также в пользовании у Путина находятся квартира на 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. А его единственный задекларированный доход – это 9 994 692 рубля (чуть больше $133,8 тыс.).

В случае вторжения российских войск на территорию Украины, экономические ограничения затронут и финансовые институты РФ, а именно:

Сбербанк;

Газпромбанк;

Российский фонд прямых инвестиций;

ВТБ;

ВЕБ. РФ;

Альфа-банк;

Кредитный банк Москвы;

Россельхозбанк;

Промсвязьбанк;

ФК Банк Открытие;

Транскапиталбанк;

Совкомбанк.

Помимо этого, санкции могут быть задействованы касательно поставщиков специализированных услуг по передаче финансовых сообщений, в частности международной системы денежных переводов SWIFT.

В обнародованном документе с позиции американского Конгресса российский газопровод называют инструментом злонамеренного влияния страны-агрессора. Там говорится, что США должны рассмотреть все доступные и соответствующие меры, чтобы предотвратить ввод "Северного потока-2" в эксплуатацию.

Вместе с тем, в свете наращивания военного потенциала РФ и ее агрессии против Украины, Белому дому поручено пересмотреть свой предварительный отказ от "СП-2".

Отметим: все эти меры должны вступить в силу в том случае, если президент США Джо Байден "решительно определит, что Россия участвует в новом вторжении или эскалации военных действий". Другие меры из законопроекта не зависят от этого условия. В частности, поставки оборонительных средств Украине, направление ей $500 млн финансовой помощи в 2022 финансовом году и выделение $3 млн на военное обучение международных войск.

Сенаторы также также предлагают расширить экономическое и военное сотрудничество со странами Балтии, "укрепляя способность балтийских стран противостоять гибридной войне".

Как сообщал OBOZREVATEL, последние события в мире показали, что Путин не забыл свой образ "собирателя русских земель" и действительно может вернуться к идее восстановления СССР. Об этом говорят скопления российских войск возле Украины, требование главы РФ относительно "гарантий безопасности" от НАТО и даже протесты в Казахстане, которые подарили ему возможность под видом "миротворцев" ввести туда свои войска. Что задумал Кремль и почему у него не получится снова разделить мир – читайте в материале.