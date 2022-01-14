Персональные санкции для Путина и отключение России от SWIFT: американский сенатор Рубио представил новый законопроект
Сенатор США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) представил свой проект закона, который предусматривает введение санкций против топ-чиновников России и ее президента Владимира Путина в случае вторжения войск страны в Украину. По его мнению, последствие эскалации для РФ должны быть "чрезвычайно болезненными".
Об этом сообщила пресс-служба Рубио в пятницу, 14 января. Он призвал коллег в Сенате поддержать принятие документа, "пока не стало слишком поздно".
Главное из законопроекта:
директор национальной разведки должен каждые 20 дней представлять Конгрессу отчет о том, нарушила ли Россия территориальную целостность Украины;
если отчет подтверждает попытки РФ вторгнуться в государство, в течении 10 дней должны быть введены санкции;
ограничительные меры коснутся Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и российских олигархов, указанных в отчетах;
кроме того, визы всех причастные к агрессии должны быть заблокированы, а их собственность в США – конфискована;
санкции также предусматривают запрет на операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики;
санкции должны быть введены в отношении Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), если SWIFT не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, подпадающим под действие законопроекта;
ограничительные меры должны затронуть российский газопровод "Северный поток-2".
"США должны демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег в Сенате сотрудничать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно", – цитирует пресс-служба слова Рубио.
Напомним: Комитет Сената США по международным делам обнародовал проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. Они могут затронуть Путина и его близкое окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах. Документ подготовили сенаторы-демократы во главе с главой Комитета Бобом Менендесом.
Он заявил, что наказания, изложенные в его законопроекте, абсолютно ясно дают понять, что американский Сенат "не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину".
Как сообщал OBOZREVATEL, сенат США 13 января отклонил законопроект о введении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток -2". Инициатором документа выступал сенатор-республиканец Тед Круз.