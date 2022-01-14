Персональные санкции для Путина и отключение России от SWIFT: американский сенатор Рубио представил новый законопроект

Сенатор США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) представил свой проект закона, который предусматривает введение санкций против топ-чиновников России и ее президента Владимира Путина в случае вторжения войск страны в Украину. По его мнению, последствие эскалации для РФ должны быть "чрезвычайно болезненными".

Об этом сообщила пресс-служба Рубио в пятницу, 14 января. Он призвал коллег в Сенате поддержать принятие документа, "пока не стало слишком поздно".

Главное из законопроекта:

директор национальной разведки должен каждые 20 дней представлять Конгрессу отчет о том, нарушила ли Россия территориальную целостность Украины;

если отчет подтверждает попытки РФ вторгнуться в государство, в течении 10 дней должны быть введены санкции;

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ограничительные меры коснутся Владимира Путина , премьер-министра Михаила Мишустина , министра обороны Сергея Шойгу и российских олигархов, указанных в отчетах;

кроме того, визы всех причастные к агрессии должны быть заблокированы , а их собственность в США – конфискована;

санкции также предусматривают запрет на операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики;

санкции должны быть введены в отношении Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT ), если SWIFT не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, подпадающим под действие законопроекта;

ограничительные меры должны затронуть российский газопровод "Северный поток-2".

"США должны демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег в Сенате сотрудничать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно", – цитирует пресс-служба слова Рубио.

Напомним: Комитет Сената США по международным делам обнародовал проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. Они могут затронуть Путина и его близкое окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах. Документ подготовили сенаторы-демократы во главе с главой Комитета Бобом Менендесом.

Он заявил, что наказания, изложенные в его законопроекте, абсолютно ясно дают понять, что американский Сенат "не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину".

Как сообщал OBOZREVATEL, сенат США 13 января отклонил законопроект о введении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток -2". Инициатором документа выступал сенатор-республиканец Тед Круз.