Посол Великобритании Симмонс заявила, что остается со своей командой в Киеве
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается со своей командой в Киеве. Также она подчеркнула, что дипломатическое ведомство продолжает работать в штатном режиме.
Такое заявление посол сделала на фоне призыва британского МИД к своим гражданам покинуть Украину. Об этом сообщается на странице Симмонс в Twitter.
"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", – написала посол.
В свою очередь министерство иностранных дел Великобритании ранее обратилось к своим гражданам и посоветовало воздержаться от любых поездок в Украину.
"Сейчас мы советуем воздержаться от любых поездок в Украину. Граждане Великобритании, находящиеся в Украине, должны покинуть Украину коммерческим путем", – шла речь в заявлении министерства.
I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022
Напомним, ранее Мелинда Симмонс заявила, что Великобритания готова участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе со странами, подписавшими Будапештский меморандум в 1994 году. Это Украина, Россия и США.
Ранее сообщалось, что в британском правительстве одобрили поправки в закону о санкциях против России. Они предусматривают ограничительные меры против лиц, причастных к дестабилизации в Украине.
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