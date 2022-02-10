В Британии одобрили новые санкции против РФ: могут попасть причастные к дестабилизации в Украине

В британском правительстве одобрили поправки в закону о санкциях против России. Они предусматривают ограничительные меры против лиц, причастных к дестабилизации в Украине.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании. Также Лондон теперь может вводить санкции против оборонного, энергетического и финансового секторов России.

Как говорится в документе, ограничительные меры могут ввести против любого лица, которое причастно к действиям, направленным на дестабилизацию в Украине, подрыву ее территориальной целостности и независимости.

Поправка также предусматривает санкции против компаний в оккупированном Россией Крыму, которые сменили юрисдикцию в нарушение законов Украины.

Видео дня

Кроме того, ограничения грозят теперь российским оборонным, энергетическим и финансовым секторам.

В то же время, как пишет The Guardian, в Великобритании собираются на этой неделе подписать законопроект о самых жестких санкциях против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 7 февраля предупредила Россию, что Запад готов ввести против Москвы жесткие и беспрецедентные санкции.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва поняла посыл Запада касательно ограничительных мер.