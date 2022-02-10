В Британии одобрили новые санкции против РФ: могут попасть причастные к дестабилизации в Украине
В британском правительстве одобрили поправки в закону о санкциях против России. Они предусматривают ограничительные меры против лиц, причастных к дестабилизации в Украине.
Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании. Также Лондон теперь может вводить санкции против оборонного, энергетического и финансового секторов России.
Как говорится в документе, ограничительные меры могут ввести против любого лица, которое причастно к действиям, направленным на дестабилизацию в Украине, подрыву ее территориальной целостности и независимости.
Поправка также предусматривает санкции против компаний в оккупированном Россией Крыму, которые сменили юрисдикцию в нарушение законов Украины.
Кроме того, ограничения грозят теперь российским оборонным, энергетическим и финансовым секторам.
В то же время, как пишет The Guardian, в Великобритании собираются на этой неделе подписать законопроект о самых жестких санкциях против России.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 7 февраля предупредила Россию, что Запад готов ввести против Москвы жесткие и беспрецедентные санкции.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва поняла посыл Запада касательно ограничительных мер.