США о 'гарантиях безопасности' РФ: диалог есть, но возможностей для большого компромисса пока не видим

Представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что не видит возможностей для компромисса относительно требований России по так называемым гарантиям безопасности. При этом она отметила, что диалог с Россией есть.

На данном этапе, по ее словам, и НАТО, и США, и РФ "привержены диалогу", передает CNN. Такое заявление чиновник сделала перед встречей, посвященной наращиванию военной мощи России вдоль границы с Украиной. Она состоится в среду, 12 января.

"Все союзники настроены на завтрашний диалог с Россией. В то же время они едины в том, чтобы сказать россиянам: если они решат продолжить вторжение в Украину, то столкнутся с огромными последствиями со стороны НАТО, а также со стороны ЕС", – отметила Смит.

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В то же время она подчеркнула: решение о расширении НАТО будет принято исключительно самим Альянсом и определенной страной. Политику НАТО в отношении расширения, как сказала Смит, никто не планирует менять.

"Дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении будет по-прежнему оставаться между НАТО и соответствующей страной", – добавила посол.

Она также отметила, что на границе с Украиной по-прежнему находятся более ста тысяч российский военных.

"Они заявляют, что проводят учения. Похоже, что на границе слишком много сил для учений, и также не было никаких уведомлений о каких-либо учениях у границы", – сказала Смит.

Отметим, в среду, 12 января, состоится заседание Совета Россия – НАТО. Эта встреча – вторая из трех ключевых встреч с Россией, призванных обезвредить российскую угрозу для Украины. Речь идет в первую очередь о скоплении российской военной техники у границ с Украиной. В понедельник в Женеве прошел первый раунд переговоров США и России об ультиматумах, касающихся нерасширения НАТО. Американцы подчеркнули, что препятствование вступлению в Альянс третьей стороны недопустимо, а последствия агрессии в Украине будут жестче, чем в 2014 году. Россияне же говорили, что РФ не планирует нападать на Украину. Подробнее – по ссылке.

Что говорят на Западе о переговорах США и России в Женеве – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское издание The New York Times накануне переговоров сообщило, что Штаты вместе с союзниками разрабатывают новый пакет санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину. Россияне, в частности, могут остаться без ноутбуков, мобильных телефонов, холодильников, стиральных машин и прочей техники.