Геращенко: в аутентичности "пленок Медведчука-Суркова" сомнений нет
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уверен в подлинности так называемых пленок нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.
Скандальные записи, обнародованные ранее изданием OBOZREVATEL, замглавы МВД прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 17 марта. Трансляция велась в YouTube (чтобы послушать записанный разговор, доскролльте страницу до конца).
"Не сомневаюсь, что "пленки Суркова-Медведчука" аутентичные", – сказал Геращенко.
Он уточнил, что разговоры украинского и российского политиков записывались правоохранительными структурами.
"Правоохранительные и разведывательные структуры используют прессу, чтобы давать слова правды. Это нормальное дело", – добавил заместитель руководителя МВД.
"Думаю, что это не последний эпизод этого сериала", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 марта наше издание обнародовало новую аудиозапись разговоров, голоса на которых похожи на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчука и экс-помощника президента РФ Суркова. Собеседники обсуждали, в частности, коррупционные схемы, Минские соглашения и особый статус Донбасса.
В сети начал распространяться фейк о том, что имя мэра Киева Виталия Кличко якобы фигурировало в разговорах Медведчука и Суркова.
Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, который упоминается в записи, уверяет, что не причастен к схемам поставок наличных в ОРДЛО, как об этом говорил "Медведчук" на "пленках".