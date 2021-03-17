Геращенко: в аутентичности "пленок Медведчука-Суркова" сомнений нет

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уверен в подлинности так называемых пленок нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

Скандальные записи, обнародованные ранее изданием OBOZREVATEL, замглавы МВД прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 17 марта. Трансляция велась в YouTube (чтобы послушать записанный разговор, доскролльте страницу до конца).

"Не сомневаюсь, что "пленки Суркова-Медведчука" аутентичные", – сказал Геращенко.

Он уточнил, что разговоры украинского и российского политиков записывались правоохранительными структурами.

"Правоохранительные и разведывательные структуры используют прессу, чтобы давать слова правды. Это нормальное дело", – добавил заместитель руководителя МВД.

"Думаю, что это не последний эпизод этого сериала", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 марта наше издание обнародовало новую аудиозапись разговоров, голоса на которых похожи на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчука и экс-помощника президента РФ Суркова. Собеседники обсуждали, в частности, коррупционные схемы, Минские соглашения и особый статус Донбасса.