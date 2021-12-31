Певицы, модели и нардеп: что рассказывали СМИ о любовницах Саакашвили и сколько у него детей

В последний день уходящего года бывший президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал о своей внебрачной дочери по имени Элиса Мария Саакашвили, которой сейчас 1,5 года. Из этого следует, что ее мать, известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США, была любовницей 54-летнего политика, так как о разводе с супругой Сандрой Рулофс он объявил всего несколько месяцев назад.

У Саакашвили еще есть два сына от Рулофс – 26-летний Эдуард и 16-летний Николоз. OBOZREVATEL вспоминает о других женщинах, которым в разное время приписывали роман с грузинско-украинским деятелем.

Так, в 2011 году СМИ писали о связи Саакашвили с начинающей певицей из Закарпатья Иванной Мелай. Впервые Иванна и Михеил повстречались якобы в Сванетии (историческая горная область на северо-западе Грузии) во время торжественного открытия новой курортной инфраструктуры в Местии.

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Вскоре после этого Мелай переехала жить в Грузию, где продолжила карьеру певицы и телеведущей на телеканале "ПИК". С приходом к власти оппозиции телеканал закрыли. Сейчас Иванна живет в Чикаго.

Вторую украинскую спутницу Саакашвили "нашел" уже Одессе. Ею стала модель Анна Пенчева, первая вице-мисс конкурса красоты Miss Teen Ukraine 2009.

В конце августа 2015 года Пенчеву временно назначили главой пресс-службы Главного управления МВД в Одесской области, что вызвало резонанс, ведь у девушки не было даже журналистского образования.

По данным СМИ, с Еленой Бурчак Саакашвили познакомился в Киеве на элитной вечеринке. Скоротечный роман якобы начался в смс-переписке, а продолжился во время путешествия в Монако.

Елена не стала скрывать отношения с политиком, в подробностях комментируя их, в том числе российским пропагандистам.

В октября 2017 года блогер Мирослав Олешко рассказал, что по информации из его надежных источников Саакашвили встречается с 31-летней харьковчанкой Екатериной Рощенко. Михеил и Екатерина будто бы сняли номер в самом дорогом отеле Киева Fairmont, где их и заметили.

Также Саакашвили приписывали отношения с активисткой его партии "Движение новых сил" в Днепре Аленой Лопес-Ивановой. При этом она являлась женой одного из партийных руководителей Днепропетровщины Мигеля Лопеса.

Якобы Михеил пригласил Алену в Киев "на партийную стажировку" и она ночевала в его квартире.

В последнее время Саакашвили жил в гражданском браке с народным депутатом от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько, младше его на 22 года. Пара официально объявила о своих чувствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сандра Рулофс отреагировала на совместное видео Саакашвили и Ясько. Она заявила, что сохраняет спокойствие, несмотря на личные эмоции.