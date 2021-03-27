Новости Украины: Зеленский отменил назначение Тупицкого, провал мифа о Семенченко и срочное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ, которым Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного суда; количество обстрелов на Донбассе за сутки достигло 500; миф о "легендарном комбате" Семене Семенченко, который неожиданно попал в больницу, провалился; а спикер парламента Дмитрий Разумков утвердил внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта.
Также стало известно о главном условии, при котором транспорт в Украине остановят, и какой будет отечественная вакцина. OBOZREVATEL подготовил подборку самых важных новостей за минувшие сутки.
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины. После этого глава государства отметил, что оба они могут идти на заслуженный отдых.
В течение 25 марта ОБСЕ насчитала около 500 обстрелов на Донбассе. Почти все они 493, зафиксированы в Донецкой области. Кроме того, наблюдатели сообщили о скоплении военной техники, которую в нарушение договоренностей об отводе сил и средств расположили на неподконтрольных Украине территориях.
В Украине могут остановить работу транспорта, если произойдет коллапс медицинской системы из-за распространения коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, этот вопрос рассматривается на Кабмине.
Также в нашей стране работают над собственной вакциной против COVID-19, но она будет стоить дороже иностранных.
Известный украинский языковед Иван Ющук скончался 27 марта. Ему было 87 лет. Знакомые отметили, что Ющук большую часть жизни посвятил упорной борьбе за государственный язык.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в субботу, 27 марта, подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 30 марта. Среди прочего оно будет посвящено погромам на Банковой и выборам мэра Харькова.
Бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что экс-нардепа Семена Семенченко осудили за двойное убийство в Севастополе в 1996 году. В то же время подозреваемый в создании незаконных вооруженных формирований неожиданно попал в больницу после того, как суд арестовал его. OBOZREVATEL
еще с 2015 года писал о том, что Семенченко приписывал себе чужие заслуги и в первую очередь стремился получить власть и деньги.