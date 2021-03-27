Новини України: Зеленський скасував призначення Тупицького, провал міфу про Семенченка і термінове засідання Ради
Президент України Володимир Зеленський скасував указ, яким Олександра Тупицького було призначено суддею Конституційного суду; кількість обстрілів на Донбасі за добу досягла 500; міф про "легендарного комбата" Семена Семенченка, який несподівано потрапив до лікарні, провалився; а спікер парламенту Дмитро Разумков затвердив позачергове засідання Верховної Ради 30 березня.
Також стало відомо про головну умову, за якої транспорт в Україні зупинять, і якою буде вітчизняна вакцина. OBOZREVATEL підготував добірку найважливіших новин за минулу добу.
Президент України Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України. Після цього глава держави зазначив, що обидва вони можуть йти на заслужений відпочинок.
Протягом 25 березня ОБСЄ нарахувала близько 500 обстрілів на Донбасі. Майже всі вони 493, зафіксовані в Донецькій області. Крім того, спостерігачі повідомили про скупчення військової техніки, яку в порушення домовленостей про відвід сил і засобів розташували на непідконтрольних Україні територіях.
В Україні можуть зупинити роботу транспорту, якщо станеться колапс медичної системи через поширення коронавірусу. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це питання розглядається на Кабміні.
Також в нашій країні працюють над власною вакциною проти COVID-19, але вона буде коштувати дорожче за іноземні.
Відомий український мовознавець Іван Ющук помер 27 березня. Йому було 87 років. Знайомі відзначили, що Ющук більшу частину життя присвятив впертій боротьбі за державну мову.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в суботу, 27 березня, підписав розпорядження про скликання позачергового засідання на 30 березня. Серед іншого воно буде присвячене погромам на Банковій і виборам мера Харкова.
Колишній заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін розповів, що екснардепа Семена Семенченко засудили за подвійне вбивство в Севастополі в 1996 році. Водночас підозрюваний у створенні незаконних збройних формувань несподівано потрапив до лікарні після того, як суд заарештував його. OBOZREVATEL
ще з 2015 року писав про те, що Семенченко приписував собі чужі заслуги і насамперед прагнув отримати владу і гроші.