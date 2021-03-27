Новини України: Зеленський скасував призначення Тупицького, провал міфу про Семенченка і термінове засідання Ради

Президент України Володимир Зеленський скасував указ, яким Олександра Тупицького було призначено суддею Конституційного суду; кількість обстрілів на Донбасі за добу досягла 500; міф про "легендарного комбата" Семена Семенченка, який несподівано потрапив до лікарні, провалився; а спікер парламенту Дмитро Разумков затвердив позачергове засідання Верховної Ради 30 березня.

Також стало відомо про головну умову, за якої транспорт в Україні зупинять, і якою буде вітчизняна вакцина. OBOZREVATEL підготував добірку найважливіших новин за минулу добу.