Семенченко в Крыму судили за двойное убийство, – генерал полиции

Бывшего народного депутата Семена Семенченко в 1996 году в Севастополе задержали по подозрению в совершении двойного убийства. Позже его освободили из под стражи.

Об этом Страна.ua рассказал бывший первый заместитель главы Нацполиции, генерал Вячеслав Аброськин.

"Будучи еще старшим лейтенантом милиции в Севастополе, лично принимал участие в задержании Семена Семенченко (тогда он носил имя Константин Гришин и работал официантом в баре) по подозрению в двойном убийстве в 1996 году", – рассказал Аброськин.

Но затем его освободили из под стражи по решению суда в связи с тем, что он непосредственно не убивал, а только принимал участие. Гришин сам сознался, что помогал вязать людей. После освобождения он выехал в Россию. В 1999-2000 годах Украина попыталась добиться экстрадиции Гришина, но ей российская сторона отказала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева 26 марта арестовал Семенченко без права на залог по делу о создании незаконного вооруженного формирования.