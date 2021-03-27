Разумков утвердил дату внеочередного заседания Рады: что рассмотрят

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 30 марта, которое среди прочего будет посвящено погромам на Банковой и выборам мэра Харькова.

Об этом сообщается на сайте парламента. Также там обнародована повестка дня, которую рассмотрят народные депутаты.

Так, на заседании должны:

заслушать информацию главы Службы безопасности Ивана Баканова, главы Национальной полиции Игоря Клименко, исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева о событиях возле Офиса президента 20 марта;

рассмотреть проект постановления Верховной Рады об осуждении погромов на Банковой (№ 5295);

рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Игоря Колыхаева (№ 4447) и нардепа Александра Скичко (№ 5012);

рассмотреть проект постановления о назначении внеочередных выборов мэра Харькова (№ 5292)

рассмотреть проект постановления о назначении внеочередных выборов Шегинивского сельского головы Яворовского района Львовской области ( № 5291).

Как сообщал OBOZREVATEL20 марта под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.

Полиция объявила подозрение шестерым участникам митинга на Банковой в Киеве, во время которой произошли погромы. Также двоим из них уже избрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего арест