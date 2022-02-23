Нардеп Кива давно работает на ФСБ РФ: сайт 'Миротворец' раскрыл кураторов и задачи адепта 'русского мира'. Фото

В центре "Миротворец" сообщили, что народный депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, известный своей пророссийской позицией, якобы продолжительное время работает на ФСБ России. Его так называемым куратором назвали сотрудника 9 управления департамента оперативной информации 5 Службы ФСБ Юрия Обмачевского.

Как отметили на сайте информационного портала "Миротворца", основной задачей Кивы является формирование в Киеве и других городах лояльных к Кремлю общественных организаций "для участия их членов в дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине".

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Подконтрольными нардепу общественными организациями являются:

"Патриоты за жизнь"

"Антирейдер"

"Союз ветеранов МВД"

"Киевщина" (г. Вышгород),

"Союз ветеранов АТО" (Харьков, Днепр, Полтава),

"Ветераны АТО" (Херсон).

В материале отмечено, что большинство членов этих организаций не знают, что их через Киву использует ФСБ.

"В конце 2021 года Кива заверил своего куратора из ФСБ, что в любой момент при необходимости может быстро собрать более 1500 человек для проведения антиправительственных акций в Киеве", – говорится в сообщении.

В "Миротворце" добавили, что нардеп якобы гарантировал своим кураторам, что его указания будут выполнять даже отдельные чиновники Национальной полиции в Киеве и Киевской области. В центре также ответили на упреки о том, почему самого Кивы нет в базе "Миротворца".

"Потому что Кива нам помогал! Кива нам помогал разоблачать сотрудников 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ и их агентуру в Украине", – говорится в сообщении.

Отметим, что Кива заявил, что не намерен возвращаться в Украину – он не хочет воевать с агрессором в случае полномасштабного вторжения. Причиной для отказа возвращаться в страну Кива назвал якобы преследование за "другую позицию" и "критику власти". Ранее появились данные, что Кива 30 января уехал в Испанию.

Нардеп давно известен своей пророссийской позицией. Недавно он попал в центр внимания СМИ, когда повторил тезис российской пропаганды о том, что Украина сейчас находится под внешним управлением США, и все решения украинских властей согласовываются с Вашингтоном. Также нардеп заявил, что рано или поздно Украине придется сесть за стол переговоров с руководством РФ.

Кроме того, Кива поздравлял с днем рождения президента РФ Владимира Путина, носил красную звезду, а также "праздновал" годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры. В то же время, когда Офис генпрокурора возбудил против него уголовное дело, по подозрению в государственной измене, народный депутат заявил, что никакие преследования не смогут прекратить его борьбу за возобновление дружеских отношений Украины с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный народный депутат Илья Кива нашел повод попиариться перед российскими пропагандистами. В эфире программы "60 минут" он заявил, что "предложил место в своем аппарате" уволенной из МОН Кристине Тишкун.