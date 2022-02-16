'Это не моя война': Кива заявил, что не вернется в Украину из Испании. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива не намерен возвращаться в Украину. Также он не хочет воевать с агрессором в случае полномасштабного вторжения.

Об этом он заявил в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале нардепа (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Причиной для отказа возвращаться в страну Кива назвал якобы преследование за "другую позицию" и "критику власти".

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Также он обвинил руководство страны в "притеснении свободы слова", а также "поддержке националистов и фашистов".

"Не моя война… американская история. Не буду я тебя защищать, Зеленский, и отдавать свою жизнь", – сказал Кива.

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Напомним, ранее появились данные, что Кива 30 января выехал в Испанию. Также страну покинули 23 нардепа – большинство из ОПЗЖ и "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля Зеленский дал политикам сутки на то, чтобы вернуться обратно в Украину. В то же время 15 числа стало известно, что призыв президента быть на заседании парламента проигнорировали более 30 нардепов.