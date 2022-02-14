За пределами Украины находятся 23 нардепа: обнародован полный список

Сейчас за границе находятся 23 народных депутата. У них есть время, чтобы успеть завтра на заседание Верховной Рады.

Об этом на брифинге 14 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В то же время СМИ обнародовали полный список отсутствующих в стране депутатов (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"На сегодняшний день 23 депутата находятся за границей. Будем считать, что они успеют на заседание, которое запланировано на завтра на 10:00", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что в сегодняшнем закрытом совещании принимали участие руководство парламента, а также главы всех фракций, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь". Последняя отказалась участвовать во встрече.

В свою очередь спикер ВР Руслан Стефанчук добавил, что все нардепы, которые хотят защищать Украину, завтра будут в парламенте.

Отметим, что, согласно обнародованному списку, большинство нардепов, которые находятся за границей представляют "Слугу народа" и ОПЗЖ.

Также известно, куда именно они выехали и когда:

Илья Кива (ОПЗЖ) – 30 января отправился в Аликанте (Испания) Наталья Королевская (ОПЗЖ) – 9 февраля полетела в Ригу (Латвия) Сергей Левочкин (ОПЗЖ) – 10 февраля улетел в Венецию (Италия) Юлия Левочкина (ОПЗЖ) – 26 января отправилась в Ниццу (Франция) Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль) Татьяна Плачкова (ОПЗЖ) – 13 февраля полетела в Вену (Австрия) Олег Волошин (ОПЗЖ) – 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша) Виталий Борт (ОПЗЖ) – 3 февраля улетел в Стамбул (Турция) Вадим Столар (ОПЗЖ) – 12 февраля отправился в Ниццу (Франция) Юрий Солод (ОПЗЖ) – 9 февраля отправился в Ригу (Латвия) Александр Пузанов (ОПЗЖ) – 13 февраля вылетел в Доху (Катар) Александр Алексийчук ("Слуга народа") – 5 февраля вылетел в Доху (Катар) Ирина Аллахвердиева ("Слуга народа") – 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ) Игорь Кривошеев ("Слуга народа") – 4 февраля отправился в Мадрид (Испания) Сергей Нагорняк ("Слуга народа") – 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария) Евгений Пивоваров ("Слуга народа") – 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ) Александра Устинова ("Голос") – 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия) Ярослав Железняк ("Голос") – 12 февраля отправился в Париж (Франция) Дмитрий Шпенов (внефракционный) – 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария) Евгений Яковенко (внефракционный) – 12 февраля улетел в Стамбул (Турция) Вадим Новинский (внефракционный) – 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия) Роман Иванисов (внефракционный) – 11 февраля вылетел в Париж (Франция)

Напомним, что президент Владимир Зеленский предупредил народных депутатов и бизнесменов, выехавших из страны, что их будут ожидать последствия. Президент призвал их вернуться в течение суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО 14 февраля совместно с представителями парламента и правительства провели закрытое заседание из-за риска вторжения России на территорию Украины. По его итогам политики пришли к выводу, что предпосылок для широкомасштабной войны на данный момент нет. Подробнее о заседании читайте в нашем материале.